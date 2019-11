Lula fora da prisão: como ficam as reformas de Paulo Guedes?

São Paulo – Nesta segunda-feira (11), o mercado acompanha o agravamento da tensão na América Latina, enquanto procura medir os possíveis efeitos da soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na agenda de reformas no Congresso e no posicionamento das forças políticas. O Ibovespa iniciou o dia em baixa, após cair quase 2% na sexta-feira. Como os analistas enxergam este novo cenário? Saiba mais no Direto da Bolsa.