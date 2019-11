Locadoras de veículos são as novas queridinhas da Bolsa?

São Paulo – As ações da empresa de aluguel de veículos Movida (MOVI3) avançaram mais de 4% após divulgar resultados acima das expectativas no terceiro trimestre. O segmento vem acumulando ganhos consideráveis na bolsa brasileira, tido entre os que devem se beneficiar do momento de juros baixos e mudanças culturais com impacto nos negócios. Saiba mais no Direto da Bolsa.