“Kit Previdência”: as ações para ganhar dinheiro na bolsa

O cenário pós-reforma da Previdência promete um ciclo virtuoso para o mercado de ações. Os investidores acreditam que vai dar para lucrar ainda mais com a retomada da economia e novos cortes de juros no horizonte. Será que a bolsa ainda guarda boas surpresas após os seguidos recordes do Ibovespa? O assunto foi tema da capa da última edição da revista Exame. Assista ao Direto da Bolsa