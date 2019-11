JBS reverte prejuízo no terceiro trimestre e agrada investidores

As ações da JBS chegaram a ter alta de 2,6% na manhã desta quinta-feira (14), após a empresa divulgar receita de 52 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano – volume 5,6% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Com isso, a empresa conseguiu reverter o prejuízo do terceiro trimestre de 2018 e teve lucro líquido de 356,7 milhões de reais.

Embora o resultado tenha sido comemorado por analistas, os papéis da empresa mudaram de sentido e passaram a cair após a primeira hora de negociação, tendo no radar uma notícia publicada pelo portal Jota, em que afirma que o Carf condenou a JBS a pagar mais de 200 milhões de reais por irregularidades relacionadas à Lava-Jato. Mesmo com a queda, os papéis da JBS tem tido um bom ano e, até ontem (13), acumulavam alta de 132% em 2019.