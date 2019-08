Investidores estrangeiros retiram 20 bilhões de reais da B3

O Ibovespa acumula alta de cerca de 13% desde o início do ano. Mas, nem isso foi o suficiente para impedir a fuga de investidores estrangeiros da plataforma. Nesse ano, eles já tiraram 20 bilhões de reais – sendo 9,59 bilhões somente do início do mês de agosto até o último dia 16. Analistas explicam que esse movimento é devido ao cenário de instabilidade da economia global, que sugere aversão ao risco. Assista ao Direto da Bolsa.