São Paulo – Na ressaca após a aprovação da reforma da Previdência, o Ibovespa operava em leve queda na manhã desta quinta-feira. Com a aprovação da PEC, os analistas da Rico Investimentos recomendam cautela para quem deseja comprar Bolsa. Segundo eles, só deve comprar Bolsa se for pensando no longo prazo.

Crédito da foto: Andre Coelho/Bloomberg