Entenda o projeto que facilita a troca de moedas no Brasil

São Paulo – O Banco Central enviou ao Congresso um projeto que torna menos rígidas as regras sobre o câmbio no Brasil. O texto modifica mais de 40 dispositivos, criados desde 1920, com o objetivo de facilitar as remessas de dólares entre empresas e baratear o custo destas operações para pessoas físicas. Quer entender o que muda se o projeto for aprovado? Assista ao Direto da Bolsa.