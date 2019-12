Dona das marcas Dudalina e Le Lis Blanc cai 5% após oferta de ações

São Paulo – As ações da Restoque, dona de marcas como Le Lis Blanc, Dudalina e John John, chegaram a cair mais de 5% na manhã desta quinta-feira (19), após a empresa emitir 17,25 milhões de ações em oferta primária. Com a operação, a companhia levantou 258,75 milhões de reais.

No terceiro trimestre, a Restoque registrou prejuízo de 52,28 milhões de reais contra lucro de líquido de 7,8 milhões de reais no mesmo período do ano passado. Já a receita caiu 32% na comparação anual, de 314 milhões para 212 milhões de reais.

Logo após o resultado financeiro, divulgado em novembro, suas ações sofreram forte desvalorização. No mês, a queda foi de 22,61%. Até quarta-feira (18), a depreciação acumulada do papel era de 36,94%