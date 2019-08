Dólar ultrapassa 4 reais após divulgação de dados sobre China e Europa

Mais uma vez o mercado foi influenciado pelo cenário externo. A China e a Europa divulgaram dados sobre a desaceleração da economia local, o que afetou negativamente os mercados do mundo todo. O dólar abriu em alta, ultrapassando a marca de 4 reais. As informações sobre o cenário externo também influenciaram o Ibovespa, que, pela manhã, caia 1,89%, a 101.342,38 pontos. Por volta das 11 horas ,as ações da Kroton lideravam a queda do Ibovespa, com baixa de 7,05%. A empresa divulgou o balanço trimestral antes da abertura e os resultados ficaram bem abaixo do esperado.