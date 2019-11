Dólar teria que chegar a R$ 7,70 para bater recorde real

São Paulo – O dólar ultrapassou 4,20 reais na última semana. É o maior valor nominal da história, mas dá para dizer que é um recorde? Para o economista e sócio da Go Associados, Gesner Oliveira, a moeda precisaria chegar a 7,70 reais para alcançar seu maior nível histórico, considerando o diferencial de inflação entre Brasil e Estados Unidos. Seria este o valor necessário para ultrapassar a marca batida em 2002 com o “Risco Lula” em 2002, quando a moeda fechou a 3,95 reais. Saiba mais no Direto da Bolsa.