Dólar sobe a R$ 4,07 após leilão do pré-sal frustrar investidores

São Paulo – O dólar iniciou o dia em queda, sendo negociado na casa dos 3,97 reais. No entanto, a situação se inverteu quando começaram a sair os primeiros resultados do megaleilão da cessão onerosa, que começou às 10h desta quarta-feira (6). A presença de estrangeiros ficou abaixo das expectativas e não houve interessados pelas bacias de Sépia e Atapu. Com isso, a moeda americana entrou em movimento de alta. Por volta das 11h30, o dólar se valorizava 2%, sendo negociado a 4,07 reais.

Na terça-feira (5), a moeda americana fechou em queda, abaixo dos 4 reais, com a expectativa de que o leilão atraísse investimentos de fora, o que aumentaria a oferta de dólares no mercado.

Assista ao Direto da Bolsa: