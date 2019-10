Dólar de volta a R$ 4: o que falta para cair mais?

São Paulo – A moeda norte-americana quase encostou nos 3,99 reais nos negócios de hoje, enfraquecida pelo otimismo com a aprovação da reforma da Previdência no Senado e também com expectativas de entrada de recursos do leilão da cessão onerosa em novembro. O bom humor está de volta, mas a cotação continua bem acima da registrada no início do ano. O que está faltando para o dólar operar abaixo de 4 reais? Assista ao Direto da Bolsa.