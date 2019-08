A piora na cena política tem adicionado um novo elemento de tensão aos mercados, embora o Ibovespa esteja em ritmo de recuperação nesta terça-feira (27), seguindo a trégua no exterior. As denúncias da véspera contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não impediram o índice de avançar com força nesta sessão. Entenda no Direto da Bolsa