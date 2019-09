Cortes de juros do Fed e Copom podem mexer com os mercados

As bolsas operam com cautela antes das reuniões que devem definir os rumos da política monetária dos Estados Unidos e do Brasil. A expectativa do mercado é que os juros caiam nos dois países.. Novos cortes de juros podem estimular a economia e fazer com que o preços das ações subam. Recentemente, bancos centrais do mundo todo têm adotado posturas semelhantes para esquentar a atividade econômica, que se desacelera em meio ao conflito comercial entre EUA e China.