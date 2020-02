As ações de empresas do ramo imobiliário sobem forte nesta terça-feira, véspera de decisão do Copom. A expectativa do mercado é a de que a taxa Selic caia de 4,5% para 4,25% ao ano. A queda tende a ser favorável às construtoras, uma vez que o barateia financiamento dos imóveis. Assista ao Direto da Bolsa.