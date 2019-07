Construtoras da Bolsa já valem 45% a mais que no último ano

São Paulo – As construtoras listadas no Ibovespa, MRV e Cyrela, divulgaram bons resultados operacionais nesta terça-feira (16), o que deve dar um impulso às ações no curto prazo. As duas companhias já somam juntas um valor de mercado de R$ 17 bilhões, o que equivale a um aumento de 45% em relação ao que valiam final do ano passado. O Ibovespa, por sua vez, mostrava lenta recuperação, ao redor dos 104 mil pontos, após três dias seguidos de baixa. Assista ao Direto da Bolsa.