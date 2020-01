Como o risco de guerra entre EUA e Irã impacta o mercado financeiro?

O ataque norte-americano que matou o general Qassem Soleimani, um dos homens mais influentes do Irã, jogou doses de instabilidade no mercado financeiro e gerou revolta no Oriente Médio.

Consequentemente, o bom humor dos investidores deu lugar às dúvidas sobre uma possível guerra entre os dois países. Conhecido como “índice do medo”, o VIX chegou a subir 26% desde a ofensiva.

Bolsas do mundo inteiro sentiram os reflexos da tensão do Oriente Médio e entraram em movimento de queda, pondo em xeque o possível rali de início de ano.