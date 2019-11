Como o processo impeachment de Trump pode afetar o mercado

Começa nesta quarta-feira (13) as audiências públicas do processo de impeachment do presidente americano Donald Trump. Com transmissão ao vivo na televisão e em redes sociais, a fase é considerada umas das mais importantes, já que pode mexer com a opinião pública. Para analistas, o mercado de ações foi pouco impactado pelo processo até agora, mas isso pode mudar caso a imagem de Trump seja deteriorada a ponto de enfraquecê-lo na corrida pela Casa Branca.