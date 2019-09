Como a disparada do petróleo afeta os mercados?

São Paulo – As bolsas globais sentem os efeitos do ataque contra as instalações da petroleira Saudi Aramco no final de semana. No Brasil, as ações da Petrobras abriram em forte alta, enquanto o dólar operava com volatilidade depois que o petróleo tipo Brent chegou a disparar 20%, tocando 75 dólares o barril. A cotação mexe não só com as ações, mas também com outros ativos e pode afetar a economia real. Entenda no Direto da Bolsa.