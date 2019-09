Cielo e Stone juntas? Ações avançam 17% desde rumor de aproximação

São Paulo – Vistas com desconfiança nos últimos meses, as ações das rivais do setor de maquininhas Cielo e Stone acumulam fortes ganhos na Bolsa desde que vieram a público rumores de que ambas andam negociando. Mesmo após a Cielo negar as informações, o papel da adquirente subiu 9% na última sessão. O que explica a intensa valorização? Assista ao Direto da Bolsa.