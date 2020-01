São Paulo – O ano de 2019 pode não ter sido um dos melhores para os acionistas da Braskem, que viram o preço dos papéis da companhia caírem 37% – o pior desempenho do Ibovespa no período. Mas, um acordo firmado com a Justiça de Alagoas, serviu de gatilho para que as ações da petroquímica começassem 2020 em movimento de forte valorização.