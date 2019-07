BR Distribuidora dispara mais de 3% com oferta da Petrobras

O Ibovespa tinha leve alta nesta quarta-feira (26), amparado nas ações da Vale e de bancos. Entre as maiores altas do índice estavam a BR Distribuidora, com a expectativa pela oferta de ações da Petrobras, e a Eletrobras, que concluiu a venda de sua participação na Uirapurus por cerca de 100 milhões de reais. Veja os destaques do mercado no Direto da Bolsa.