Bolsonaro nega criação de novas praças de pedágios e CCR cai na Bolsa

O presidente também disse que o governo irá propor redução do pedágio na renovação da concessão As ações da CCR caiam na Bolsa na manhã desta quinta-feira, após o presidente Jair Bolsonaro afirmar no twitter que não serão criadas novas praças de pedágio na Nova Dutra, concessionária administrada pela CCR. Além disso, ele afirmou que o governo irá propor a redução do pedágio na renovação da concessão.