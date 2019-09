Bolsas sobem à espera de estímulos econômicos

As principais bolsas do mundo começaram a semana em alta à espera de uma nova rodada de estímulos monetários por parte do Banco Central Europeu, que irá se reunir nesta semana para definir o futuro da economia da zona do euro. Na sexta-feira (6), o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell disse que continuará agindo “conforme o apropriado” para sustentar a expansão dos Estados Unidos. O mercado interpretou a fala como um sinal de novos cortes de juros. O possível corte pode beneficiar emergentes, uma vez que recursos estrangeiros tendem a migrar para mercados com prêmios de risco mais altos. Isso também pode aumentar a busca por ativos de renda variável, já que os investimentos de renda fixa se tornam menos atrativos com os juros mais baixos.