Bolsa cai e dólar supera 4,19 reais após pedido de impeachment nos EUA

A abertura de processo de impeachment na noite de terça-feira (24) contra Donald Trump injetou uma dose de cautela nos investidores, que aceleraram o processo de saída de mercados emergentes. O resultado foi sentido na taxa de câmbio. Pela manhã desta quarta-feira (25), o dólar chegou a ser negociado a 4,1931 na venda. A instabilidade política também afetou as bolsas do mundo inteiro, que entraram em ritmo de queda a partir da tarde de ontem, quando a abertura do processo de impeachment era dada como quase certa. Ontem, os índices acionários dos Estados Unidos tiveram a maior queda em um mês. Bolsas da Europa e da Ásia também fecharam com perdas significativas.