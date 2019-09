Barreira contra privatização derruba ação da Eletrobras

São Paulo – O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse na véspera que os senadores não estão dispostos a aprovar o projeto de privatização da Eletrobras no atual modelo. Desde a notícia , os papéis acumulavam perdas de 5% até a manhã desta sexta-feira (20), revertendo parte dos ganhos recentes na bolsa brasileira. Entenda no Direto da Bolsa.