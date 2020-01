As ações dos bancos lideram as perdas do Ibovespa em 2020. Os papéis seguem pressionados por uma possível mudança no pagamento de contas de serviços e tributos públicos. Desde o início de janeiro, o limite dos juros do cheque especial foi limitado a 8% ao mês e o governo planeja outras medidas. Assista ao Direto da Bolsa.