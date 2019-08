Banco Inter sobe 20% com aporte bilionário do Softbank

Enquanto as ações de Bradesco, Itaú e Santander recuaram após a divulgação dos lucros no segundo trimestre, o Banco Inter disparava na bolsa após receber um aporte de 1 bilhão de reais do grupo japonês Softbank por meio de um follow-on. Por que as ações do banco digital continuam tão atrativas? Assista ao Direto da Bolsa.