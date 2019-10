As ações que sobem acima do Ibovespa em 2019

São Paulo – Das 68 ações que fazem parte da carteira do Ibovespa, quase 40 acumulam um desempenho superior ao indicador. O principal índice da B3 acumulava uma valorização ao redor de 16% em 2019 até a manhã desta segunda-feira (7). Os papéis de varejo e saúde aparecem entre as melhores performances no ano, seguidos por construção civil e o setor elétrico. Saiba mais no Direto da Bolsa.

Veja abaixo os papéis do Ibovespa com desempenho superior ao índice (acumulado de 2019 até ao redor de 11h desta segunda-feira):