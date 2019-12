As ações dos frigoríficos vão continuar subindo em 2020?

A peste suína na China dizimou os rebanhos chineses e fez com que o preço da carne disparasse, assim como as exportações para o país asiático. Essa dinâmica beneficiou os frigoríficos, que apresentaram forte valorização na Bolsa. No ano, ações do setor, como as da JBS, chegaram a acumular alta de mais de 180% e figuraram entre as maiores altas do Ibovespa.

No entanto, nos últimos três meses os papéis da empresa das marcas Friboi e Seara acumulam queda de cerca de 25%. O movimento de baixa também tem afetado as ações da Minerva, que, nas últimas duas semanas, passou de 213% de alta acumulada no ano para 160%.

Todo esse movimento leva os investidores a se perguntarem: será que a peste suína vai continuar beneficiando os papéis dos frigoríficos ou já chegou a hora de vender? Assista ao Direto da Bolsa e confira.