Apesar dos prejuízos, Via Varejo está entre as maiores altas da Bolsa

Apesar dos prejuízos milionários nos últimos trimestre, as ações da Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio, estão entre as maiores altas do semestre. Desde o fim de julho até o fechamento desta quinta-feira (5), os papéis da companhia acumulavam alta de 82%.

Parte dessa melhora pode ser atribuída a melhora da companhia nas vendas digitais, segmento que foi responsável por 48% das vendas totais do grupo na Black Friday. No dia, as vendas da Via Varejo alcançaram a cifra de 1,1 bilhão de reais – um recorde para empresa.

Outra razão para a alta das ações se deve ao bom momento vivido pelas varejistas, que têm se beneficiado da retomada do consumo das famílias e pela expectativa de um maior crescimento do produto interno bruto (PIB) no próximo ano.