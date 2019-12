Ações da JBS podem ganhar tração com investimento bilionário

A JBS anunciou que pretende gastar 8 bilhões de reais para expandir a atuação da Seara e criar fábricas de ração e incubadoras. A empresa também espera que os granjeiros acompanhem o movimento de expansão e invistam mais 5 bilhões de reais para atender a maior demanda da companhia.

O montante, que pode chegar a 13 bilhões de reais, representa cerca de 19% do valor de mercado da companhia, avaliada em 77,7 bilhões de reais.

Como qualquer expansão dos negócios, o investimento bilionário pode agregar valor aos papéis da companhia, que figuram entre as maiores altas de 2019. Até o fechamento do pregão de quarta-feira (4), o ativo acumulava apreciação de 134% no ano.