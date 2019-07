Ação do Magazine Luiza a R$ 320? Quem vai surfar na 2ª onda do varejo

Enquanto o Ibovespa não reage, o mercado está de olho no potencial das empresas listadas na B3. O Bradesco BBI elevou a recomendação dos papéis do Magazine Luiza para outperform (melhor que a média do mercado). O preço alvo da ação subiu de R$ 170 para R$ 320. Será que a varejista ficou cara ou vai ainda mais longe? Assista ao Direto da Bolsa.