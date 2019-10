Ação do Banco Inter: bolha ou oportunidade?

São Paulo – Primeiro banco digital a abrir capital na bolsa brasileira, o Inter avança no pregão desta sexta-feira (11), após divulgar seus números operacionais do terceiro trimestre. Embora a valorização vertiginosa das ações tenha dado uma trégua, os dados mostram que o Inter ainda tem fôlego para competir com os gigantes do setor financeiro. O papel acumula alta acima de 150% no ano. Assista ao Direto da Bolsa.