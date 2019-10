Ação da Petrobras sobe após aumento de produção no trimestre

São Paulo – As ações da Petrobras amanheceram em alta nesta sexta-feira (18), após a empresa divulgar crescimento de 14,6% na produção de óleo. LGN e gás natural no terceiro trimestre deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado.

O incremento da produção foi impulsionado pelo Pré-sal, que teve incremento de produção de 40,2% em um ano e hoje é responsável por 60% de óleo produzido no país.

O destaque ficou para o mês de agosto, quando a companhia bateu recorde diário de produção, atingindo extração de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente, que engloba a produção de óleo e gás.

No ano, as ações da petrolífera acumulam valorização de cerca de 20%.

