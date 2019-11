Ação da Oi abaixo de R$ 1: o que acontece se o preço não subir?

São Paulo – A operadora de telecomunicações Oi informou que estuda propor ao seu conselho de Administração o grupamento das ações ordinárias (OIBR3), que têm sido negociadas abaixo de 1 real na bolsa brasileira. O processo consiste em reunir várias ações em uma só, com o objetivo de aumentar o valor de face do papel. Quais as possíveis consequências do grupamento para os investidores? Saiba mais no Direto da Bolsa.