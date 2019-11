São Paulo – Uma das estrelas da Bolsa, a rede de varejo Magazine Luiza deve ganhar mais peso na composição do Ibovespa em 2020, segundo prevê o BTG Pactual. A companhia passará a ter peso de 1,6% no índice, ganhando várias posições entre as mais relevantes. Mas é o setor de saúde que mais vai incrementar a participação no indicador. Saiba mais no Direto da Bolsa.