São Paulo – As ações da varejista de artigos esportivos Centauro chegaram a avançar 5% nesta sessão, após o anúncio de uma parceria com uma das líderes do comércio eletrônico no Brasil, a B2W. Os investidores aprovaram de imediato a união, meses após a Centauro ter pedido uma intensa disputa pela rival Netshoes para a Magazine Luiza. Saiba mais no Direto da Bolsa.