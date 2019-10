São Paulo – As ações da gigante do comércio eletrônico Amazon chegaram a cair 8% no pós-mercado de quarta-feira, após a companhia ter anunciado um lucro líquido 26% menor no terceiro trimestre. O motivo foi o frete, que sofreu uma elevação de 46% no custo. O papel da companhia na Nasdaq acumula queda de 12% em três meses. Assista ao Direto da Bolsa.