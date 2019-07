5 assuntos que vão movimentar os mercados esta semana

Votação da Previdência no Plenário, sinalização do Fed e interferência no BC turco estão entre os destaques. São Paulo – Mesmo com todas as atenções voltadas à votação da reforma da Previdência no Plenário da Câmara, a semana deve ser de negócios reduzidos pelo feriado no estado de São Paulo nesta terça-feira (9). O Ibovespa começou a segunda semana de julho em alta, enquanto o dólar operava na casa de R$ 3,81. Assista ao Direto da Bolsa