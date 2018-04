Zuckerberg diz que cometeu erro ao não prevenir mau uso de dados

Nova York – O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou hoje a repórteres que cometeu um “erro enorme” ao encarar como “maluca” a ameaça das notícias falsas pouco após a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016 e não se concentrar o suficiente em “prevenir o mau uso” de dados de usuários.

Em uma conferência com jornalistas por telefone, Zuckerberg falou que, por ser “idealista e otimista”, a companhia teve falhas de fiscalização como a que resultou no vazamento de dados de 87 milhões de usuários para a Cambridge Analytica, segundo informou hoje o próprio Facebook.

Quando questionado sobre se a diretoria da empresa sugeriu que ele deixasse o comando da companhia, Zuckerberg respondeu: “Não que eu tenha ciência.”

Às 18h53 (de Brasília), na sequência da conversa do fundador da rede social com jornalistas, a ação do Facebook subia 3% no pós-mercado em Nova York.

Fonte: Dow Jones Newswires.