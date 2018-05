Facebook anuncia novidades para o WhatsApp em conferência

São Paulo — Mark Zuckerberg anunciou novidades para o WhatsApp na conferência F8, realizada pelo Facebook e dedicada a desenvolvedores.

A novidade mais significativa é que o app ganhará suporte para chat em vídeo em grupos. Hoje, o app já tem suporte para conversas por vídeo, mas somente entre dois usuários.

Zuckerberg, CEO e cofundador do Facebook, que comprou o WhatsApp por 19 bilhões de dólares em 2014, disse que a função de chat por vídeo será expandida, permitindo conversas por vídeo entre ao menos quatro usuários.

Na apresentação, o executivo relembrou como o chat por vídeo já é um sucesso. De acordo com Zuckerberg, 2 bilhões de minutos de conversa por vídeo já foram feitas pelos usuários do aplicativo.

Outro novidade, divulgada pelo Facebook fora dos palcos, foi que, em breve, stickers devem chegar em breve ao aplicativo. Os stickers podem substituir ou complementar o uso de emojis, assim como acontece com o concorrente russo Telegram.

Saída

No palco, Zuckerberg falou sobre a saída do CEO do WhatsApp, o cofundador ucraniano Jan Koum. Koum anunciou que deixa o Facebook e seu cargo de chefe executivo do WhatsApp por meio de uma postagem em sua conta do Facebook. Zuckerberg agradeceu Koum por seu trabalho.

De acordo com o jornal The Washington Post, a razão da saída de Koum seria sobre uma incompatibilidade dos interesses do Facebook em relação ao uso de dados do WhatsApp, bem como sobre o futuro do modelo de negócio do aplicativo.

“(…) é hora de seguir em frente. Fui abençoado com uma pequena incrível equipe e vimos que uma quantidade louca de foco pode produzir um app usado por tantas pessoas em todo o mundo”, escreveu Koum.