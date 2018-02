Zenfone 5 chama a atenção com visual de iPhone X

São Paulo – A Asus apresentou uma série de smartphones durante o Mobile World Congress, em Barcelona. O que mais chamou a atenção do público e da crítica especializada é o celular Zenfone 5Z, da linha Zenfone 5, que tem visual parecido com o do iPhone X.

O aparelho tem processador Qualcomm Snapdragon 845, 64 gigabytes de armazenamento, 6 gigabytes de memória RAM e tela de 6,2 polegadas que ocupa grande parte da frente do aparelho. A câmera principal do produto registra fotos de 12 megapixels e tem abertura de f/1.8. Em alguns pontos, a configuração de hardware do aparelho é parecida com a do novo Galaxy S9, da Samsung.

Sobre o design do novo smartphone, em entrevista ao site The Verge, o brasileiro Marcel Campos, diretor global de marketing da Asus, disse que, apesar de algumas pessoas dizerem que a empresa está copiando a Apple, não é possível fugir do que o público deseja.

Vale notar que o Zenfone 5Z, mesmo que seja semelhante ao iPhone X, não usa a tela OLED fabricada pela Samsung que o aparelho da Apple usa. Em vez disso, o aparelho da Asus usa um display LCD menos sofisticado. Algumas vantagens das telas OLED em celulares são a maior duração de bateria e a reprodução de cenas pretas com maior qualidade.

O smartphone Zenfone 5Z tem desbloqueio de tela por reconhecimento facial, que a Asus diz ser mais veloz do que o da concorrência, e um recurso para criação de emojis a partir do rosto do usuário, algo parecido com o AR Emoji, da Samsung, e o Animoji, da Apple.

O preço sugerido do novo Zenfone 5Z é de 500 dólares (pouco mais de 1.600 reais, em conversão direta). Ainda não há informações oficiais sobre o lançamento do aparelho no Brasil.