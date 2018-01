Youtuber grava vídeo com cadáver e pede desculpas

São Paulo – O youtuber Logan Paul publicou um vídeo, no final da semana passada, que incluía imagens de um cadáver. Ao descobrir o aparente suicídio, Paul e seus colegas fizeram comentários de surpresa e algumas piadas.

Hoje, o youtuber pediu desculpas publicamente por ter publicado o vídeo, que foi removido do YouTube no último domingo, após atingir milhões de visualizações. Paul tem mais de 15 milhões de inscritos em seu canal.

O vídeo em questão foi gravado na floresta de Aokigahara, na base do Monte Fuji, a 160 km de Tóquio. O local é conhecido como floresta dos suicídas. Depois de retirar mais de 50 corpos da área, o governo japonês parou de divulgar dados.

Paul diz que publicou o vídeo com a expectativa de causar uma onda positiva na internet colocando em voga o tema do suicídio, bem como sua prevenção. A reação das pessoas na web, porém, foi oposta à esperada.

“Sou constantemente lembrado por amigos sobre o tamanho do meu alcance e de que com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades… Pela primeira vez em minha vida, eu digo, com pesar, que usei esse poder de forma incorreta. Isso não vai mais acontecer”, escreveu Paul, no Twitter.

