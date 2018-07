YouTube vira alvo de investigação do Ministério Público

São Paulo – O YouTube, plataforma online de vídeos do Google, virou alvo de investigação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Conduzido pela Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, o inquérito civil público consiste em analisar como a empresa trata os dados de crianças brasileiras que usam o site ou aplicativo móvel do YouTube.

Entre as motivações para a investigação estão o fato de que o Google exige, em seus termos de privacidade, que os usuários do serviço online sejam maiores de idade e a série de dados que são coletados quando alguém acessa esses serviços. Em termos simples, seria necessário que um adulto responsável autorizasse a coleta de informações, caso contrário, elas estariam sendo coletadas sem o devido aval.

A empresa também foi alvo de investigação semelhante nos Estados Unidos, na Federal Trade Commission, que regula o mercado americano.

A argumentação do caso no Brasil se apoia no Código de Defesa do Consumidor, que proíbe que companhias se aproveitem a ignorância ou fraquezas de consumidores decorrentes da idade.

EXAME contatou o Google Brasil para comentar o caso, mas não obteve resposta oficial até o momento da conclusão da reportagem. Se houver declaração, o texto será atualizado. Atualização: O posicionamento oficial da empresa foi o seguinte: “Não comentamos casos específicos” .