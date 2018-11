Youtube vai oferecer filmes e séries de graça

São Paulo – O Youtube tem planos de disponibilizar de graça toda sua programação original futura, no momento em que a unidade de transmissão de vídeos do Google busca maior audiência para séries e filmes que estão limitados a assinantes do serviço.

A mudança na estratégia significa que, a partir de 2020, uma assinatura do Youtube Premium não será mais a única maneira de assistir à maior parte dos programas originais, já que todos os usuários terão acesso – os gratuitos, mediante exibição de anúncios, e os pagos, sem publicidade.

A empresa não detalhou o número total de assinantes da opção paga, lançada há três anos e disponível em 29 países.

O Youtube disse que a decisão de tornar a programação gratuita visa satisfazer o crescente interesse internacional em sua programação original e demanda de anunciantes de se associarem a conteúdos especiais. A medida também dá à companhia mais flexibilidade em comercializar seus programas. Atualmente, o YouTube Premium custa cerca de 12 dólares por mês nos Estados Unidos.