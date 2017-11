YouTube terá recurso similar ao Instagram Stories

São Paulo – O YouTube é o mais novo aplicativo a entrar na onda das publicações de imagens momentâneas. O formato foi popularizado internacionalmente pelo Snapchat e ficou mais famoso no Brasil em sua encarnação no Instagram Stories.

Chamado de Reels, o recurso é uma forma de criadores de vídeos interagirem com o público sem precisarem publicar um vídeo completo no canal, de acordo com o Techcrunch.

Diferentemente dos demais aplicativos, o Reels do YouTube não vai apagar o que for publicado lá depois de um período pré-estabelecido.

Os vídeos têm duração de 30 segundos e podem ser enfeitados com filtros, textos ou músicas.

O recurso vai aparecer para os criadores de conteúdo do YouTube como uma nova aba no canal. Por ora, ele ainda está disponível para um grupo seleto de usuários.

Outra diferença marcante em relação ao formato do Instagram Stories é que o público poderá curtir ou não curtir as publicações no Reels.

Ainda não há previsão para o recurso chegar a todos os usuários do YouTube.

