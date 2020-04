YouTube reúne time de criadores de vídeo para falar sobre o coronavírus

O YouTube Brasil vai reunir um time de criadores de conteúdo em um vídeo ao vivo no próximo domingo (5), a partir das 10h. Apresentada pela jornalista Nathalia Arcuri, a transmissão tratará sobre a saúde financeira, física e mental durante a crise da quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. O vídeo ao vivo será transmitido tanto no canal do YouTube Brasil quanto no Me Poupe!, de Arcuri.

Para discutir sobre saúde em tempos de covid-19, Jean Carlo Gorinchteyn, infectologista do Hospital Emílio Ribas, e a comunicadora e youtuber Gabi Oliveira. O tema saúde mental será abordado com os convidados Cátia Damasceno, especialista em sexualidade, Gisele Isquierdo, psicóloga, a criadora de conteúdo Nátaly Neri e membros do canal de YouTube FitDance. Tópicos como ansiedade, efeitos do isolamento social estarão em pauta e equilíbrio físico e mental.

A parte final da transmissão terá participações de Emicida, Blogueira Baixa Renda e Mandy Candy, que discutirão sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus para a classe C, além de dar dicas para pequenos empreendedores. O vídeo terá duração estimada de duas horas.

O YouTube também estimula a colaboração de criadores de conteúdo de canais diferentes para falar sobre o impacto do novo coronavírus no Brasil e no mundo. Alguns dos participantes serão o biólogo e pesquisador Átila Iamarino (Nerdologia), os criadores de conteúdo Nilce Moretto e Leon Martins (Cadê a Chave e Coisa de Nerd) e Peter Jordan (Ei Nerd), o humorista Fabio Porchat e o criador do canal Nostalgia Felipe Castanhari.

