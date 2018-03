YouTube proíbe vídeos que ensinam a fazer armas

São Paulo – O YouTube restringir ainda mais a publicação de vídeos sobre armas em sua plataforma. Tanto vídeos que foram publicados com o objetivo de vender armas quanto os que ensinam a fazer armas serão tirados do ar. De acordo com a Bloomberg, ao menos um canal já foi bloqueado por violar essas condições.

Ao fazer uma pesquisa em inglês com termos relacionados com a confecção de armas, mais de 25 milhões de resultados são oferecidos. Entretanto, muitos deles ensinam a fazer brinquedos.

Os novos termos de serviço mais rígidos começarão a valer plenamente em abril.

Mesmo vídeos que tenham links para a venda de armas de fogo podem ser removidos, segundo os novos termos.

Ao Site EXAME, o YouTube Brasil enviou o seguinte depoimento sobre o caso:

“Fazemos atualizações de rotina e ajustes para reforçar nossos termos em todas as nossas políticas. Enquanto proibimos há tempos a venda de armas, recentemente notificamos criadores de conteúdos sobre as atualizações que faremos sobre a promoção ou manufatura de armas de fogo e seus acessórios, especificamente, itens como munição, gatilhos e drop-in auto sears.”