Youtube Music vem aí para rivalizar com Spotify e Apple Music

A convergência das mídias é cada vez mais notável. Amostra disso são as marcas como a Apple e Netflix disputarem audiência quando o assunto é produção de séries. Lembram que a marca da maça comprou os episódios da série que tem Jenifer Aniston e da Reese Witherspoon como protagonistas?

Desta vez, a líder de streamings quer investir no ramo de entretenimento com uma plataforma para competir com Spotify e Apple Music. O Youtube divulgou que dia 22 de maio a ferramenta Youtube Music estará disponível.

No mesmo formato do Spotify, a plataforma terá planos gratuitos (com interferências comerciais) e pacote premium, onde o uso é ilimitado, e inicialmente por U$ 9,90. O serviço estreará nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, México e Coréia do Sul, prometendo se expandir para outros 14 países, ainda não divulgados oficialmente.

O foco de marketing no projeto é a possibilidade de criar experiências personalizadas por meio de informações salvas no Google sobre o usuário. As publicações de Pitchfork dizem que o aplicativo fará recomendações do que ouvir de acordo com os momentos da rotina e localização do indivíduo. Aparentemente haverá função de oferecer uma experiência de áudio e vídeo, sugerindo talvez que clipes, vídeos e imagens serão disponibilizados durante o uso.

